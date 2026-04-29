16 hocaya bedel

İSTİKRARIN ÖNEMİ

2022 yazında Türk futbolunda yeni bir dönem açıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirdiklerini açıkladı ve sarı-kırmızılı takımın uzun sürecek ambargosunun ilk fitili ateşlendi. Üst üste 3 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Aslan, Süper Lig'de dörtleme yapmanın sadece iki puan uzağında bulunuyor. Bu başarılardaki en önemli pay sahiplerinden birisi Okan Buruk olurken, istikrarın önemi dikkat çekti.

AVCI İKİ KEZ GÖREVE GELDİ

Dört senede G.Saray sadece Buruk ile çalışırken, ezeli rakipleri Beşiktaş 8, F.Bahçe 4, Trabzonspor ise 4 isimle yollarını ayırdı. Okan Buruk'un görev süresinde 16 teknik adam değişti. F.Bahçe'de Jesus, İsmail Kartal, Mourinho ve Tedesco gönderildi. Beşiktaş'ta Valerien İsmael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Van Bronckhorst, Solskjaer ve Serdar Topraktepe gönderilirken, Trabzonspor ise şu isimlerle yollarını ayırdı: Abdullah Avcı (2), Bjelica, Şenol Güneş, Orhan Ak.

TARiHi HER YIL ERKENE ALDI

2022-23 senesinde başlayan Okan Buruk serüveni, şampiyonlukla start aldı. İlk senesinde 4 Haziran 2023'te şampiyonluğunu ilan eden G.Saray, ardından ise 26 Mayıs 2024'te tura çıktı. Geçen sezon ise tarihi 18 Mayıs'a çeken sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Samsunspor'u yenerse 2 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk'un görev süresinde gönderilen teknik direktörler

FENERBAHÇE: Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho, Domenico Tedesco

BEŞİKTAŞ: Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Serdar Topraktepe

TRABZONSPOR: Abdullah Avcı (2), Nenad Bjelica, Şenol Güneş, Orhan Ak