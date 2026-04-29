Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapmayla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.