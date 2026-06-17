CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımımız Belçika'yı mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Belçika'yı mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 2. etabının 1. maçında Belçika ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları bu mücadeleden 3-0'lık skorla set vermeden galip ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 21:10
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Belçika'yı mağlup etti!

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 1. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI:

Salon: Ankara

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Mirkova (Rusya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy, Gizem Örge (L), (Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Belçika: Pauline Martin, Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Nel Demeyer, Britt Franson, Elise Van Sas, Britt Rampelberg (L), (Sear Bertels, Lara Negels, Tea Radovio, Anna Koulberg, Janne Deleu, Flore Mees)

Başantrenör: Kris Vansnick

Setler: 25-14, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika

Portekiz-Demokratik Kongo | CANLI
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP’de Kılıçdaroğlu MYK’yı tasfiye için topladı! Özgür Çelik dahil 6 isim disipline sevk edildi | Özgür Özel’den “900 imza” hamlesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese açıklamıştı ama...
G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler 19:21
TVF'den Zehra Güneş açıklaması! TVF'den Zehra Güneş açıklaması! 19:11
Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! Beşiktaş'tan UEFA için açıklama geldi! 19:09
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! 18:33
Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese açıklamıştı ama... Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese açıklamıştı ama... 18:06
F.Bahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Görüşmeler başladı F.Bahçe o yıldızı elinden mi kaçırıyor? Görüşmeler başladı 15:12
Daha Eski
TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! TOFAŞ Shavar Reynolds'ı transfer etti! 15:16
İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi! 15:25
FIVB Kadınlar Milletler Ligi! FIVB Kadınlar Milletler Ligi! 15:40
Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde derbi! 16:08
G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! 16:14
U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! U20 Milli hentbolcular Bolu'da hazırlanıyor! 16:40