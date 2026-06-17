A Milli Kadın Voleybol Takımımız Belçika'yı mağlup etti!

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 1. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-14, 25-13, 25-23'lük setlerle Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

İŞTE MÜCADELENİN DETAYLARI:

Salon: Ankara

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Karina Mirkova (Rusya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy, Gizem Örge (L), (Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Belçika: Pauline Martin, Nathalie Lemmens, Britt Herbots, Nel Demeyer, Britt Franson, Elise Van Sas, Britt Rampelberg (L), (Sear Bertels, Lara Negels, Tea Radovio, Anna Koulberg, Janne Deleu, Flore Mees)

Başantrenör: Kris Vansnick

Setler: 25-14, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika