Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Vincenzo Montella ve Nuri Şahin gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Aykut Kocaman oldu.