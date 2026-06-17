Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlandığı Aykut Kocaman için geri sayıma geçti. Kısa süre içerisinde takımın başına geçtiği resmen açıklanması beklenen tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibi netleşiyor. İşte Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacak isimler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:21
Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçmeye hazırlanan tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibi netleşiyor.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alması beklenen isimler şu şekilde:
TURGAY ALTAY-YARDIMCI ANTRENÖR
DIRK KUYT-YARDIMCI ANTRENÖR
MURAT ÖZTÜRK-KALECİ ANTRENÖRÜ
BARIŞ KARAKOÇ-MAÇ VE PERFORMANS ANALİSTİ
ALPER AŞÇI-ATLETİK PERFORMANS UZMANI
VOLKAN DEMİREL İLE HENÜZ GÖRÜŞME YAPILMADI
Aykut Kocaman'ın ekibinde olacağı konuşulan Volkan Demirel ile henüz bir görüşme yapılmadığı ve ilerleyen günlerde bir temas olabileceği öğrenildi.
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