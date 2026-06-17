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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlandığı Aykut Kocaman için geri sayıma geçti. Kısa süre içerisinde takımın başına geçtiği resmen açıklanması beklenen tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibi netleşiyor. İşte Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacak isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 19:21
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Vincenzo Montella ve Nuri Şahin gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Aykut Kocaman oldu.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Yönetim, daha önce iki farklı dönemde de takımı çalıştıran deneyimli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

Yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçmeye hazırlanan tecrübeli çalıştırıcının teknik ekibi netleşiyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alması beklenen isimler şu şekilde:

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

TURGAY ALTAY-YARDIMCI ANTRENÖR

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

DIRK KUYT-YARDIMCI ANTRENÖR

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

MURAT ÖZTÜRK-KALECİ ANTRENÖRÜ

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

BARIŞ KARAKOÇ-MAÇ VE PERFORMANS ANALİSTİ

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

ALPER AŞÇI-ATLETİK PERFORMANS UZMANI

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler

VOLKAN DEMİREL İLE HENÜZ GÖRÜŞME YAPILMADI

Aykut Kocaman'ın ekibinde olacağı konuşulan Volkan Demirel ile henüz bir görüşme yapılmadığı ve ilerleyen günlerde bir temas olabileceği öğrenildi.

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