İngiltere-Hırvatistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada L Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Dallas şehrinde bulunan ATvT Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Perisic; Modric, Baturina, Pasalic, P. Sucic, Vuskovic, Musa

İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere-Hırvatistan maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: