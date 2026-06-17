İngiltere-Hırvatistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada L Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Dallas şehrinde bulunan ATvT Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:
İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Perisic; Modric, Baturina, Pasalic, P. Sucic, Vuskovic, Musa
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere-Hırvatistan maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️ İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan attığı golle Hırvatistan karşısında öne geçti. pic.twitter.com/cXERKvVWUc— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026