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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise bu gelişmenin en önemli parçası! İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 16:15
Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını elit bir isimle güçlendirmek için vites yükseltse de transferde beklemediği bir duvarla karşılaştı.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Sarı-kırmızılı yönetimin transfer listesinde üst sıralarda yer alan dünyaca ünlü yıldız Eduardo Camavinga ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olarak tarihi bir dominasyon kuran Galatasaray, Fransız orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırmıştı.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Ancak Real Madrid forması giyen genç yıldızın, kariyerine İspanyol devinde devam etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Posta'da yer alan habere göre; Real Madrid'in yeni yapılanmasında adı geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu karara sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Yaşanan bu flaş gelişme, orta sahaya lider bir isim monte etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmayların planlarını altüst etti.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Oyuncunun Real Madrid ile yola devam etme eğilimi ve teknik heyetin bu yöndeki kararı, transferi imkansıza yakın bir noktaya getirdi.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Bu beklenmedik hamle sonrasında Galatasaray yönetimi, orta saha takviyesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmak zorunda kaldı.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Portekizli çalıştırıcının onayıyla Real Madrid'de kalması beklenen Camavinga, böylece sarı-kırmızılıların transfer listesindeki yerini kaybetti.

Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!

Sonuç olarak Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında büyük ses getirmesi planlanan bu rüya transfer defterini erkenden kapatmak zorunda kaldı.

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