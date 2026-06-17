Galatasaray'a transferde Jose Mourinho engeli!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise bu gelişmenin en önemli parçası! İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 16:15
Ancak Real Madrid forması giyen genç yıldızın, kariyerine İspanyol devinde devam etmek istediği öne sürüldü.
Posta'da yer alan habere göre; Real Madrid'in yeni yapılanmasında adı geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu karara sıcak baktığı belirtildi.
Yaşanan bu flaş gelişme, orta sahaya lider bir isim monte etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmayların planlarını altüst etti.
Oyuncunun Real Madrid ile yola devam etme eğilimi ve teknik heyetin bu yöndeki kararı, transferi imkansıza yakın bir noktaya getirdi.
Bu beklenmedik hamle sonrasında Galatasaray yönetimi, orta saha takviyesi için alternatif isimler üzerinde yoğunlaşmak zorunda kaldı.
Portekizli çalıştırıcının onayıyla Real Madrid'de kalması beklenen Camavinga, böylece sarı-kırmızılıların transfer listesindeki yerini kaybetti.
Sonuç olarak Galatasaray, Avrupa futbol piyasasında büyük ses getirmesi planlanan bu rüya transfer defterini erkenden kapatmak zorunda kaldı.
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