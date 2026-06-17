Cristiano Ronaldo'lu Portekiz beraberlikle başladı!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun açılış maçında Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken, 45+5. dakikada 45+5 Yoane Wissa'nın fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 72. dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna dahil oldu.

K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Joao Neves kafayla attı! Portekiz golü erken buldu. pic.twitter.com/lNhUQOUxyy — TRT Spor (@trtspor) June 17, 2026