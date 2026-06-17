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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! "Tüm riskler ortadan kaldırıldı"

Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! "Tüm riskler ortadan kaldırıldı"

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, UEFA'nın mali ve sportif kriterlerini karşıladığını ve 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kaldırıldığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 18:33
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması! "Tüm riskler ortadan kaldırıldı"

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerinin yerine getirildiğini ve 2026/27 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerinin ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzaladığımız yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik.

UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Böylece kulübümüz; anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır.

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