Spor yazarları Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

"Rehavet son derece normal" ama maçın ilk yarısında 2-1 geri düşsen kimse "neden" diye soramayacak kadar kötü oynuyorsun. İkinci yarıya daha derli toplu başlıyorsun ama rakibin ikinci golüne engel olamıyorsun. Aynı dakikalarda Trabzon 10 kişi kalmış ve geride Fenerbahçe boş tribünleri önünde Başakşehir'le boğuşuyor. Sonrası, sahanın en istekli ismi Osimhen'in hatasıyla Günay'ın kırmızı kartı fişi çekiyor. Kaleci Batuhan girsin diye gole en yakın isim Sane neden oyundan alındı anlamadım. Hoca da rehavette demek ki... Sonuçta "malumun ilamı" bir hafta ertelendi. Alkışlar sonuna kadar hak eden Samsunspor'a.