Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Samsunspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cimbom galip gelse şampiyonluğunu ilan edeceği maçta sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Spor yazarları, Samsunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:28
SERKAN KORKMAZ - ERTELEDİ

"Rehavet normal" demeyi sevmem aslında ama rehavet son derece normal. En yakın iki takipçinden biri galibiyeti unutmuş, diğeri hocasını göndermiş, tüm kamuoyu seni çoktan şampiyon ilan etmiş. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi MHK geçen sene bir, bu sene dört Süper Lig maçı yönetmiş bir hakemi maçına atamış. Sayfalar, programlar transfer haberleriyle dolu, sponsorlar, yayıncılar, futbol camiasının neredeyse tamamının aklı Dünya Kupası'na kaymış durumda. Yine de Samsun gibi zorlu bir deplasmanda şansının da yardımıyla 1-0 öne geçiyorsun.

"Rehavet son derece normal" ama maçın ilk yarısında 2-1 geri düşsen kimse "neden" diye soramayacak kadar kötü oynuyorsun. İkinci yarıya daha derli toplu başlıyorsun ama rakibin ikinci golüne engel olamıyorsun. Aynı dakikalarda Trabzon 10 kişi kalmış ve geride Fenerbahçe boş tribünleri önünde Başakşehir'le boğuşuyor. Sonrası, sahanın en istekli ismi Osimhen'in hatasıyla Günay'ın kırmızı kartı fişi çekiyor. Kaleci Batuhan girsin diye gole en yakın isim Sane neden oyundan alındı anlamadım. Hoca da rehavette demek ki... Sonuçta "malumun ilamı" bir hafta ertelendi. Alkışlar sonuna kadar hak eden Samsunspor'a.

LEVENT TÜZEMEN - DERBİ REHAVETİ

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikten sonra futbolcular, taraftarlar hatta yönetim "İş bitti, şampiyon olduk" havasındaydılar. Okan Buruk, aynı görüşte değildi ve şu uyarıyı yaptı: "Bir şey bitmedi, daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Şampiyonluk gibi kutlamalar oldu burada ve ben çok rahatsız oldum. Daha önümüzde üç maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz." Okan Hoca çok doğru bir tespit yapmış.

Derbi galibiyetinden sonra adeta Galatasaraylı futbolcular, şampiyon olmuş havasına girip, resmen kepenk indirmiş. Yazılı ve görsel medyada Galatasaray'ı takip edenler hafta boyunca oyuncularla ilgili, "Samsun sıkı maçına hazırlanıyor, zihinler motive olmuş durumda. Oyuncular Samsunspor maçına Fenerbahçe maçı gözüyle bakıyorlar" dediler. Ne motivasyonu; Yunus'un orta şut karışımı attığı erken golden sonra Galatasaraylı futbolcular rakibe karşı tatil havasında oynadılar. Yardımlaşma yoktu, orta alan kolay geçiliyordu. Samsun, etkili hücumlarıyla adeta Galatasaray'a dar etti.

Bu duruma Okan Buruk'un müdahale edecek şansı yoktu. Çünkü Okan hocanın elinde imkanı olsa 11 oyuncuyu da değiştirirdi. Atandan tutana kadar herkes derbi zaferi rehaveti içinde hareket etti. Bu yenilgi utanılacak bir mağlubiyet olarak tarihe geçecek. Farklı yenilgi nedeniyle utandıranlar utansın... Okan hocaya öneriyorum; İstanbul'a dönüşte tüm takımı Antalya maçına kadar Kemerburgaz'da kampa alsın. Samsunspor'u kutluyorum, ayrıca aldıkları büyük galibiyetle "Her sene Galatasaray'a yatıyorlar" iftirasından kurtulmuş oldular.

MUSTAFA ÇULCU - HAKEMLİK KUMAŞI VAR

Samsunspor son haftaların en formda takımlarından atletik oyuncuları ile savunma arasına ve arkasına özellikle Sallai ve Davinson'un koridorlarına yaptıkları koşularla etkili oldular. Galatasaray savunmasını çaresiz bıraktılar. Galatasaray şüphesiz ligimizin en başarılı takımı. Maça iyi başladı ancak ilerleyen dakikalarda dağınık bir oyun sergiledi. Sanchez, Sallai, Barış ve Torreira kötü günündeydi. Derbide rakibini yenmiş ve yoğun sezonun sonu gelmiş bazı oyuncuların yorgunluk ve kötü olma hakları tabi ki var ama lig henüz bitmedi. Orta alanların çabuk geçildiği keyifli bir futbol vardı.

Galatasaray bir eksik kalınca Samsunspor daha etkili oldu farka gitmeyi bildi. Reşat Onur Çoşkunses 30 yaşında süper ligde 5.maçı. Bu seviye maçlar için henüz erken. Temaslı oyun ile faulü ayırt etmekte zorlandı. Hataları oldu. Lemina'ya yaptığı faulde Coulibaly'e sarı gösterdi 3 dakika sonra benzer faulü ceza alanı ön çizgisine yakın yerde Mauandilmadji'ye benzer net faulü Sallai yaptı ama ne faul ne de sarı verdi! Diyoloğa girdi diye yedek kulübesinden Soner'e sarı gösterdi ama Sanchez'e göstermedi. 60'da Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 63'te kaleci Günay ceza alanı dışında topu elle oynayınca 'Bariz Gol Şansını İhlal'den ihracı doğru. Hakem ikinci yarısında oyuna ısındı rahatladı. Daha iyi performansa ulaştı. Tecrübeye ihtiyacı var. İyi bir mentörle başarılı bir geleceğe yürünebilecek bir hakemlik kumaşına sahip. Bravo

ZEKİ UZUNDURUKAN - REHAVET

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etmek için gittiği Samsun'da ummadığı bir sonuç aldı. Tam anlamıyla bir skor felaketi yaşadı. Şampiyonluğu cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak Antalyaspor maçına bıraktılar. Bunun başlıca nedeni hiç şüphesiz rehavetti... Oysa maçın başlangıcı, bir şampiyonun başlangıcıydı. 9. dakikada Yunus Akgün, Lionel Messi'yi hatırlatan o özel golle perdeyi açtı. Devamında gelen pozisyonlar, kaçan fırsatlar...

Cimbom, Samsun deplasmanına şampiyonluk ilan etmeye değil, sanki kupayı çoktan kaldırmış gibi çıktı. Futbolun en büyük yanılgısı da tam burada başlar: Bitmeden bitti sanmak. Galatasaray o dakikalarda fişi çekebilirdi. Çekemedi. Ve futbol, boşluğu affetmedi.

Samsunspor oyundan hiç kopmadı. 22'de Mouandilmadji skoru eşitlediğinde, bu sadece bir gol değil, bir direniş ilanıydı. İkinci yarıya daha iştahlı başlayan taraf da ev sahibiydi. 57'de Ndiaye ile gelen gol, Galatasaray'ın dengesini bozdu. Ama asıl kırılma, birkaç dakika sonra geldi.

Victor Osimhen'in geri pasında, ceza sahası dışında topu elle kesen Günay Güvenç kırmızı kart gördü. O an itibarıyla maçın yönü tamamen değişti. 10 kişi kalan Galatasaray için artık geri dönüş imkansıza yakındı. 82'de yeniden sahneye çıkan Ndiaye, skoru ilan etti. Bu mağlubiyetin adı "sürpriz" değil. Bu, düpedüz rehavetin sonucudur. Hafta içinde 50 bin taraftar önünde yapılan kutlama havasındaki idman... Daha iş bitmeden gelen alkışlar, açılmadan yazılan zafer hikâyeleri... Futbol böyle rehaveti affetmez. Sahaya çıkmadan kazandığını düşünürsen, sahada kaybetmeye başlarsın.

Okan Buruk yönetiminde rekorları parçalayan bu takımın kalitesi tartışılmaz. Ve büyük ihtimalle hikâye, Rams Park'ta Antalyaspor karşısında mutlu sonla bitecek. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk büyük ihtimalle orada gelecek. Ama Samsun'da yaşananlardan ders alınmalı. Çünkü bu oyun bir şeyi asla unutmaz: Rehavete kapılanı affetmez.

