CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu!

Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 00:36
Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Miami Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde bugün gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 27.798'lik derecesiyle Çin ve Japonya'nın ardından Miami'de üst üste üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.166 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.345 saniye farkla Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'sine bugün TSİ 23.00'te start verilecek.

G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Özkan Yalım dosyasında makam şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 750 bin TL çanta para ve VIP araç detayı | Belediye parasıyla sevgiliye halı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti!
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Schalke 04 Bundesliga'ya geri döndü Kenan attı! Schalke 04 Bundesliga'ya geri döndü 00:01
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 23:41
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 23:25
Zeki Murat Göle’den yeni hoca sorusuna cevap! Zeki Murat Göle’den yeni hoca sorusuna cevap! 23:19
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 22:58
Osimhen'den şampiyonluk açıklaması! Osimhen'den şampiyonluk açıklaması! 22:41
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 22:37
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 22:33
Anderson Talisca: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi... Anderson Talisca: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi... 22:30
Anderson Talisca: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri Anderson Talisca: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri 22:27
Fenerbahçe’de taraftarlardan Alvarez’e büyük tepki! Fenerbahçe’de taraftarlardan Alvarez’e büyük tepki! 22:10
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 22:03