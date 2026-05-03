Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu
Galatasaray'ın yeni sezon transfer planlarında yer alan Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip yıldız futbolcuya 3 yıllık astronomik bir teklif sundu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Cimbom'un 3 yıllık bir sözleşme için bonuslarla birlikte 50 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.
Öte yandan Sempre Barca'da yer alan habere göre; Bernardo Silva, Barcelona'da forma giymek istiyor.
Haberde Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in La Liga devinden karar için zaman istediği ifade edildi.
BU SEZON 47 MAÇA ÇIKTI!
Bernardo Silva bu sezon İngiliz devinde toplam 47 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız isim bu maçlarda 3 gol ve 5 asistle oynadı.
Silva'nın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
