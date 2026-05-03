CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Galatasaray'ın yeni sezon transfer planlarında yer alan Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip yıldız futbolcuya 3 yıllık astronomik bir teklif sundu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Manchester City'deki 9 yıllık kariyerini sezon sonunda noktalayacak olan Bernardo Silva'nın adı Galatasaray ile anılıyor.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

İspanyol basınından Sport, Portekizli yıldız için sürpriz bir iddiayı sütunlarına taşıdı.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Sarı-kırmızılı kulübün 31 yaşındaki oyuncuya cazip bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Cimbom'un 3 yıllık bir sözleşme için bonuslarla birlikte 50 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Öte yandan Sempre Barca'da yer alan habere göre; Bernardo Silva, Barcelona'da forma giymek istiyor.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Haberde Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in La Liga devinden karar için zaman istediği ifade edildi.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

BU SEZON 47 MAÇA ÇIKTI!

Bernardo Silva bu sezon İngiliz devinde toplam 47 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Yıldız isim bu maçlarda 3 gol ve 5 asistle oynadı.

Galatasaray'dan Silva'ya dev teklif! İspanyollar transferi duyurdu

Silva'nın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28