Trio ekibi Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı! Günay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 yenilerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını tepti. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Samsunspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:47
Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Samsunspor - Galatasatay maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...
SALLAI'NIN MARIUS'A YAPTIĞI FAULDE PENALTI VAR MI?
Bahattin Duran: Hakemin bu kadar açık bir faulü değerlendirememesi beni şaşırttı, performansı çok da kötü değildi. Burada top tamamen Marius'un kontrolündeyken Sallai yandan geldi. O kadar net ki faul, hakemin önü çok açık. Bunu ceza sahasının hemen dışından değerlendirmeliydi. Çok net bir faul, faulle birlikte disiplin cezası ne olmalıydı peki; bu pozisyonda sarı kart görmesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Umut vadeden atağı engelleyen nitelikte bilinçli bir temas. Faul ve sarı kart verilmeliydi, hakem bunu beklenmedik şekilde kaçırdı.
Deniz Çoban: Ben burada sarı mı kırmızı mı tartışılır diye düşünüyorum. Oyuncunun topu kontrol etme olasılığı yüksek fakat net bir faul atlandı.
OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Top ayak topu mu başla oynama mesafesinde mi onu yakınlara gelince kale arkasından özellikle göreceğiz. Bir çizgi çeksek, üstü başla oynama mesafesi olsa, altı ayakla oynama mesafesi olsa, buradaki ayakla oynanacak bir top olur. Osimhen öne doğru geliyor, çok küçük, belirli veya belirsiz bir temas var başına. Osimhen'e yapılan bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı olur.
Bahattin Duran: Ayakla oynama mesafesindeki bir topa kafasını sokuyor Osimhen. Samsunsporlu oyuncunun topuğu çok hafif temas ediyor, teması hissedince Osimhen biraz abartmış. Ama kesinlikle bir ihlal yok. Faul verilecekse Samsunspor lehine verilir.
Deniz Çoban: %100 Samsunspor lehine faul verilmeliydi. Futbol kuralları diyor ki bir futbolcu kendisine veya rakibine tehlikeli bir hareket yaparsa en direk serbest vuruşla cezalandırılır. Burada Osimhen kendisini tehlikeye atıyor, ayak topuna kafa sokarak. Osimhen aleyhine en direk serbest vuruş verilmeliydi.
JAKOBS'UN ŞUTUNDAN SONRA ELLE OYNAMA VAR MI?
Bülent Yıldırım: Top temas ediyor, Samsunsporlu oyuncunun kolları vücuda yapışık. Devam doğru, penaltı söz konusu değil.
Bahattin Duran: Oyuncu doğal şekilde gelmiş, kapanmış. Vücudunu korumaya çalışıyor. İhlal yok.
Deniz Çoban: İhlal yok.
GÜNAY'IN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?
Bahattin Duran: Günay'ın eline top değdiği an hiç şüphelenmeden hakemin kararı çok doğru dedim. Marius topa dokunduktan sonra Günay'ın eline gelse problem yok, ancak sonrasında Marius'un sol dizine bakıyoruz, Günay'ın dirseğine çarpınca Günay'ın dirseği uzuyor ve top ile Günay'ın bileği buluşuyor. Mikroskobik bakış olacak ama Marius'un dizi Günay'ın dirseğine çarpmasa Günay topa değmeyecekmiş gibi hissediyorum. Bu nedenle ilk temas dikkatsiz de olsa ben burada Marius'un faul yaptığını düşünüyorum. Kırmızı kart yanlış. Maç içinde ise çok net kırmızı demiştim. Günay'ın dirseği diz çarptığı için açılıyor.
Bülent Yıldırım: Osimhen'in hatalı geri pasını gören hakemin hemen oraya gitmesi lazımdı gecikmiş. Resmin bütününe bakınca görüyoruz ki kaymış, kolunu genişletmiş, risk almış, kırmızı kart doğru, hakemi kutluyorum.
Deniz Çoban: Dizin kola geldiğini görüyorum ama o şartlarda kolunu yukarı doğru kaldıran Günay da faul yapmış olmuyor mu? El yoksa faul var, el oraya kalkıyor, diz kalkıyor. Bence de kırmızı doğru karar. Sorun olduğunu düşünmüyorum.
