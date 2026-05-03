Ömer Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. Üründül mücadeleyi yorumlarken sarı-lacivertli camianın yollarını ayırdığı Domenico Tedesco hakkında da flaş bir eleştiride bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:47
Fenerbahçe dün gece sezonun en hareketli ve en üretken maçlarından birini sergiledi. Bunun bana göre iki nedeni vardı.

Birincisi; Başakşehir'in kötü oyunu ve bilhassa da alışılmış dışı takım savunmasındaki rahatsızlıklardı.

İkinci nedeni Zeki Murat Göle'nin sahaya doğru takım tertibi sürmesi, oyun içinde de yerinde ve zamanında hamleler yapmasıydı. Ben sezon başından beri Fenerbahçe'nin mutlaka 3 koşan orta saha ile oynaması gerektiğini söylüyorum.

Zaten ileri uçta gerek kanatlarda gerekse santrforda sorunlar var. Bu zaafı en aza indirmenin tek yolu koşan orta sahalardır. Guendouzi yoktu ama Kante, İsmail, Fred üçlüsü başarılıydı. Fred sahanın en iyisiydi.

Takım hırslı olunca, orta saha da iyi çalışınca Talisca kalitesiyle hat-trick yaptı. Trabzonspor'un da beraberliğinden sonra Fenerbahçe ikinciliği büyük ölçüde garanti altına aldı.

Sakatlıktan sonra Semedo'nun performansı çok düşük. Dün gece de bilhassa ilk devrede bu kulvar çok aksadı. Tedesco cephesinde kimsenin pek düşünmediği bir konu var.

Çok mecbur kalmadıkça takımdaki 4 oyuncuya bakış açısı olumsuz. İsmail, Fred, Mert Müldür. Oğuz Aydın...

4 futbolcu da kesinlikle harcanacak isimler değildi. Başakşehir, tanınmayacak kadar kötü oynadı. Ne motivasyon ne taktik ne oyun disiplini yeterli değildi. Hakem Oğuzhan Aksu'yu takip ediyorum. Kumaşı iyi, aman bozulmasın.

