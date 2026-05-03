Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Usta yazar Trabzonspor-Göztepe maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Papara Park'taki karşılaşmada iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, bordo-mavililer puanını 66'ya yükseltti. Fotomaç Gazetesi'nden usta yazar Reha Kapsal, Trabzonspor-Göztepe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS Spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:54
REHA KAPSAL - ODAKLANMA VE MOTİVASYON

Trabzonspor son üç haftada kaybettiği yedi puandan sonra kendi saha ve seyircisi önünde tek 3 puana odaklandı.
Göztepe maça en önemli özelliği olan pres ile başladı. Ama presi doğru bir şekilde bordo-mavililer kırdı. Daha sonra bunun devamı gelmeyince ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü Göztepe aldı.
İzmir ekibi golü buldu, oyunu kontrol etti ve bu bölümde orta sahayı rahat geçti. Göztepe çok net pozisyonlardan yararlanamadı.
Trabzonspor'un fiziksel anlamda ciddi bir düşüşü var. Aynı zamanda hücum üretkenliği çok yetersizdi.
Konyaspor deplasmanındaki gibi bir ilk yarıyı olumsuz anlamda geçirdi.

İkinci yarıda Mustafa'nın oyundan atılması ile 10 kişi kalan bordomavililerin işi iyice zorlaştı. Zaten sayısal üstünlüğü doğru bir şekilde yöneten Göztepe idi.
Ancak buna rağmen son dakikaya kadar Trabzonspor oyunu bırakmadı. İşin tuhafı Trabzonspor iyi oynar, kötü oynar ama buna hakem Ozan Ergün karar veremez!
Onuachu'nun nizami golüne faul verdi, hiç anlamış değilim.
Eğer Ozan Ergün bu nizami golü vermiş olsaydı, ikinci yarıda maçı bırakmama adına ortaya koyduğu mücadelesi ile sahadan üç puanla ayrılacaktı Trabzonspor... 3 puanı da sonuna kadar hak etti ev sahibi.

Hem de genç ve dinamik bir rakibine karşı. Uzatmalarla birlikte 60 dakika rakibine karşı 10 kişi oynadı. Trabzonspor'un ligdeki ikincilik hedefini son maça kadar elbette kovalayacak.
Şu an en gerçekçi hedef; çok başarılı geçirdikleri sezonda Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalı. Buraya "odaklanma" ve tüm birimleriyle beraber "motivasyonunu" buraya kaydırmalı.

