Spor yazarları Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçını değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 70'e çıkaran Kanarya, şampiyonluk şansını sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:43
GÜRCAN BİLGİÇ - YALNIZLIĞIN RESMİ!
10 gün içinde lige ve kupaya havlu atan takımı seyretmeye kimse gelmedi. 18 yaşındakiler için koltuk açıldı, yine gelmediler. Kadıköy'ün travması ve takıma – yönetime gönül koyması, maçın "yalnızlığı" oldu.
Zeki Murat Göle, asiste ettiği ünlü teknik adamlardan daha akıllı olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Taşları doğru yerleştirdiğinde, takımın "terk edilmişlerini" ekstra performansla oynatmayı başardı. Çağlar, İsmail, Fred, Musaba ve Levent, fırsat maçında sorumluluğu fazlasıyla aldılar üstlerine. Yine de beklenti Nuri Şahin'in saha organizasyonunun Fenerbahçe'nin dağınıklığını faydaya çevireceği yönündeydi. Üçlü orta saha, Kerem ve Musaba'nın tempolu baskısını arkasına alınca, rakibe yakın – temaslı oynayıp kontrolü ele geçirdi. Belki de sezon başından beri en organize, istekli ve pas örgüsünde atak gücünü sahip oldular. İlk golün Oosterwolde'nin adeta defansı delmesiyle gelmesi de, tüm grubun inancını gösteriyor. "Biz buyuz" demenin bir yoluydu ama, kupalar gittikten sonra. Bu maçı ölçü kabul edebilir miyiz?
Başakşehir'in dördüncülük iddiası, oyun gücü, maçtan puan almak zorunda olması, tartıyı adaletli hale getirir. Oyuncu grubu'nu duygudan uzaklaştırıp, sayıların peşine attığınızda hikayende mutlu son da olmuyor. Kadro iyi bir takım olduğunu gösterdi. Eksiklerine rağmen yapabileceklerinin sinyalini verdi. Doğru yönetilmediklerini, taktikle donatılmadıklarını veya görevlendirilmediklerini de ispat ettiler.
EMRE BOL - KABULLENEMİYORUM!
Bir yandan Fenerbahçe diğer ekrandan Galatasaray maçlarını izliyorum. Fenerbahçe'nin başkanı yok, yönetimi yok! Teknik direktörü yok! Tribünde taraftarı yok! Anlayacağınız matematiksel olarak şampiyonluk kaybedilmese de camianın umudu yok! Acaba Fenerbahçe'yi bu hale düşürenlerde gurur var mı?
Böyle bir ortamda ligin iyi takımlarından Başakşehir karşısında oyuncu grubunun ne yapacağı merak konusuydu. Eksiklere rağmen bence çok iyi oynadılar. Özellikle hat- trick yapan Talisca maçın yıldızıydı. Rakibin Galatasaray, Samsunspor deplasmanında kaybetti. Lakin Fenerbahçe camiası seçim sathına girmiş. Neden bu acele? Neden hocayı apar topar gönderdiniz? Ligin matematiksel olarak sona ermesini bekleyemediniz mi? 7 ayda verilebilecek en kötü kararları verdiler!
Fenerbahçe Kadıköy'de belki de yıllardır böyle bir maç oynamadı. Umut bitmeden umudu bitirmek herhalde sadece sarı- lacivertlilere özgü bir durum. Bence yeni gelecek yönetim tedaviye buradan başlamalı. Belki yine Galatasaray şampiyon olacak lakin hemen yere düşmeyi kabullenemiyorum. Şampiyonluk bir sonraki haftaya devretti. Bakalım neler olacak?