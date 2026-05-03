Ahmet Çakar Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluğunu ilan etme şansını tepti. Usta yazar Ahmet Çakar, Samsunspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:20
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibine 4-1 mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Marius Mouandilmadji (2) ve Cherif Ndiaye (2) kaydetti.

Usta yazar Ahmet Çakar, Samsunspor - Galatasaray mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

AHMET ÇAKAR - EN KÖTÜSÜYDÜ!

Çok çok uzun yılar önce arkayı dörtleyin diye bir laf vardı. Samsunspor yıllar önce Fenerbahçe'yi 4-0 yendikten sonra ortaya çıkmıştı. Dün gece de aynısı oldu. Samsunspor, Galatasaray'ı İstanbul'a matematiksel olarak şampiyon göndermedi.

Belki de Samsunspor sezonun en iyi futbolunu oynadı. Pek tabii Galatasaray da en kötüsünü. Rehavet ya da rahatlama hangi seviyede olursa olsun futbolcuyu bitiriveriyor. Tıpkı dün geceki gibi. İlk golü Yunus'la buldular. Orta yapmak istedi ama güzel bir vuruş olarak aşırtmayla gol oldu.

Bu dakikadan sonra maçın mutlak hakimi Samsunspor. Önce beraberliği yakaladılar, ikinci yarıda da Osimhen dahil Galatasaraylı oyuncuların vahim hatalarıyla farka gittiler. Osimhen bile diyoruz ya, onun da konsantrasyonu bitmiş. Sebebi rehavet. Orta sahadan Samsunsporlu oyuncuya gol pası attı, Günay açıldı, elle kesti ve oyundan atıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mükemmel bir sonuçla yendikten sonra kafalarda işi bitirmişti ama bu, biraz Galatasaray'ın havasını, cakasını bozdu. Dün gece İstanbul'a uçak şampiyon Galatasaray'ı getirebilirdi. Şu anda puan farkı 4 ve hâlâ mucize gerek.

Gelelim Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a... Takımı öyle bir yerde öyle bir galibiyet aldı ki yılardır kendisiyle ilgili spekülasyonlara da son vermiş oldu. Hakem Reşat Onur Coşkunses'i ilk defa seyrettim. Çok yetenekli, bazı hatalar yaptı ama kumaşı kesinlikle çok iyi.

