Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol VakıfBank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

VakıfBank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Voleybolseverlerin nefesini kesecek dev final geldi çattı! İstanbul'un ev sahipliği yaptığı CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda, iki Türk devi VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşıyor. "VakıfBank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman?" ve "Final maçı şifresiz mi?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte 3 Mayıs Pazar maç detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 10:03
VakıfBank - Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

VakıfBank - Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım başladı. Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonunda iki Türk temsilcisi şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki dev organizasyonda oynanacak final öncesi taraftarlar "VakıfBank - Eczacıbaşı voleybol maçı saat kaçta?", "Final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Şifresiz izlenebilecek mi?" sorularını araştırıyor. İşte 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak VakıfBank - Eczacıbaşı final maçına dair canlı yayın bilgileri ve merak edilenler...

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın bir numaralı kupası, iki temsilcimizin mücadelesi sonrası Türkiye'de kalacak. Mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) oynanacak. Final maçı saat 20:00'de başlayacak.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank-Eczacıbaşı maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ?

Voleybolseverler bu tarihi karşılaşmayı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler. Ayrıca mücadele, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de naklen yayınlanacak.

TRT Spor yayın akışı ve frekansı

