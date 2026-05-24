Şampiyon Arsenal ligi galibiyetle noktaladı!

İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kaldı. Ligin 38. ve son haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Arsenal bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Arsenal'in gollerini; 42. dakikada Gabriel Jesus ve 48'de Madueke kaydetti.

Ev sahibi Crystal Palace'ın tek golünü ise 89. dakikada Mateta attı.

Karşılaşmanın ardından şampiyon Arsenal ligi 85 puanla tamamladı. Crystal Palace ise 45 puanla 15. sırada bulunuyor.