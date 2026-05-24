Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brentford ile 1-1 berabere kalan Liverpool, sezonu 5. sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:22 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:43
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Anfield Road'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golünü 57. dakikada Curtis Jones kaydetti. Konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 63. dakikada Kevin Schade attı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligi 60 puanla 5. sırada tamamladı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılmaya hak kazandı. Brentford ise sezonu 53 puanla 9. sırada bitirdi.

SALAH SON MAÇINDA REKOR KIRDI

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla çıktığı son maçta da asist yapmayı başardı ve Steven Gerrard'ın rekorunu kırdı.

93 ASİST

Salah, Premier Lig tarihinde Liverpool adına en fazla asist yapan oyuncu oldu. Mısırlı yıldız, 93 asistle kulüp tarihine geçti.

