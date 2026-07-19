Futbol dünyasının kalbi, 2026 FIFA Dünya Kupası finali için atıyor! Yarı finalde Fransa'yı devirerek adını finale yazdıran Lamine Yamal'lı İspanya, İngiltere'yi saf dışı bırakan Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon Arjantin ile New Jersey'de kozlarını paylaşıyor. İspanya, müzesine tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı getirmeyi hedeflerken; Arjantin ise üst üste ikinci kez dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 2 takımdan birinin mutlu sona ulaşacağı bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI İLK 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Arjantin: Martinez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez; Messi, Alvarez

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası İspanya-Arjantin final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.