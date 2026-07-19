CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İspanya-Arjantin maçı | CANLI İZLE (Dünya Kupası Finali)

İspanya-Arjantin maçı | CANLI İZLE (Dünya Kupası Finali)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu. Yarı finalde Fransa'yı eleyerek turnuvada adını finale yazdıran Lamine Yamal'lı İspanya ile yarı finalde İngiltere'yi mağlup ederek finale yükselen Lionel Messi'li Arjantin karşı karşıya geliyor. İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sevinci yaşamak isterken, Arjantin ise üst üste 2. kez zafere ulaşmayı hedefliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın büyük heyecana sahip olacak bu final karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 22:53
İspanya-Arjantin maçı | CANLI İZLE (Dünya Kupası Finali)

Futbol dünyasının kalbi, 2026 FIFA Dünya Kupası finali için atıyor! Yarı finalde Fransa'yı devirerek adını finale yazdıran Lamine Yamal'lı İspanya, İngiltere'yi saf dışı bırakan Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon Arjantin ile New Jersey'de kozlarını paylaşıyor. İspanya, müzesine tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı getirmeyi hedeflerken; Arjantin ise üst üste ikinci kez dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 2 takımdan birinin mutlu sona ulaşacağı bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI İLK 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Arjantin: Martinez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez; Messi, Alvarez

İSPANYA-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası İspanya-Arjantin final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu!
F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Oğuzhan Uğur'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: 25 milyonluk villa 9 milyonluk araç! Babala TV'nin hesap trafiği ifadede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 22:05
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 19:54
Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! 18:31
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu 17:22
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 16:25
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 16:22
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 16:01
Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! 15:42
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 15:30
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı 15:16
Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! 15:08
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 11:56