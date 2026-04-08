Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de şok gelişme! Marco Asensio'nun sakatlığı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio üzüntüsü yaşandı. İspanyol yıldız, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Dizindeki ödem nedeniyle çekilen MR'ından sonuç alamayan Asensio'nun ikinci kez MR'a gireceği öğrenilirken, yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili sarı-lacivertlileri korkutan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:54
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golü, 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Derbiyi kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmayan sarı-lacivertlilerde Marco Asensio üzüntüsü yaşandı.

İspanyol yıldız, dizinden geçirdiği sakatlık sonrası 21. dakikada oyun dışı kaldı.

MR'a giren Asensio'nun dizindeki yoğun ödem nedeniyle sakatlığı tespit edilemedi.

Dizindeki şişliğin inmesinin ardından yeniden MR'a girecek olan yıldız futbolcu Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada olarak forma giyemeyecek.

3 HAFTA FORMA GİYEMEYEBİLİR

Hürriyet'in haberine göre; Asensio'nun 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ve kesin durumun ikinci MR'ın sonucunun alınmasının ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

