Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Partizan CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

Anadolu Efes-Partizan CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague’in 36. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan’ın güçlü temsilcisi Partizan’ı konuk ediyor. Avrupa kupalarındaki 911. maçına çıkmaya hazırlanan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. 35 maçta 10 galibiyeti bulunan temsilcimiz ile play-off mücadelesini sürdüren 15 galibiyetli Partizan arasındaki bu dev randevu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde basketbolseverleri bir araya getirecek. Peki Anadolu Efes-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 13:50
Anadolu Efes-Partizan CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek Partizan karşısında 911. maçına çıkıyor. EuroLeague'in 36. haftasındaki mücadelede, temsilcimiz prestij ve moral tazelemek için parkede olacak. Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, Zeljko Obradovic yönetimindeki 14. sıradaki Partizan'ı devirmeyi amaçlıyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 663. kez sahne alacak olan Efes, köklü rakibi karşısında Avrupa arenasındaki 505. zaferini kovalayacak. İşte Anadolu Efes-Partizan maçının tüm detayları!

Anadolu Efes-Partizan maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes-Partizan maçı saat kaçta?

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi teknik analizler ve takımların son durumları tüm detaylarıyla ekranlara gelecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 911. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 910 karşılaşmada 504 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 663. maçını yapacak. 661 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

G.Saray'a stoper piyangosu!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Ankara'dan peş peşe "ateşkes" açıklaması! Dışişleri'den "mutabakata bağlı kalın" çağrısı | AK Parti'den "provokasyon" uyarısı
Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı!
Benfica'da Rafa Silva krizi!
Göztepe-Galatasaray maçından son notlar! Göztepe-Galatasaray maçından son notlar! 13:21
Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı! Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı! 13:01
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi 12:42
F.Bahçe'den taraftarına bilet jesti! F.Bahçe'den taraftarına bilet jesti! 12:06
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:02
PSG-Liverpool muhtemel 11'ler! PSG-Liverpool muhtemel 11'ler! 11:59
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Real Madrid! 11:56
Barcelona-Atletico Madrid çeyrek final maçı izle! Barcelona-Atletico Madrid çeyrek final maçı izle! 11:48
EuroLeague play-off! EuroLeague play-off! 11:46
Ümraniyespor-Sakaryaspor maç bilgileri! Ümraniyespor-Sakaryaspor maç bilgileri! 11:04
F.Bahçe'de korkutan gelişme! Asensio... F.Bahçe'de korkutan gelişme! Asensio... 10:54
Kayserispor taraftarı ayaklandı! Kayserispor taraftarı ayaklandı! 10:52