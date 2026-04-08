Anadolu Efes-Partizan CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek Partizan karşısında 911. maçına çıkıyor. EuroLeague'in 36. haftasındaki mücadelede, temsilcimiz prestij ve moral tazelemek için parkede olacak. Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, Zeljko Obradovic yönetimindeki 14. sıradaki Partizan'ı devirmeyi amaçlıyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 663. kez sahne alacak olan Efes, köklü rakibi karşısında Avrupa arenasındaki 505. zaferini kovalayacak. İşte Anadolu Efes-Partizan maçının tüm detayları!

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi teknik analizler ve takımların son durumları tüm detaylarıyla ekranlara gelecek.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 911. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 910 karşılaşmada 504 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 663. maçını yapacak. 661 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.