Göztepe-Galatasaray maçı CANLI | GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in lideri Galatasaray için şampiyonluk yolunda hata lüksü kalmadı! Trabzon'da bırakılan 3 puanın ardından, takipçileriyle arasındaki farkın sadece 1 puana inmesiyle sarsılan sarı-kırmızılılar, 27. hafta erteleme maçında İzmir'de adeta bir varoluş savaşı verecek. Göztepe deplasmanı, artık sadece eksik bir maçın tamamlanması değil, Galatasaray için bir 'şampiyonluk savunması' niteliğinde. Ev sahibi Göztepe'nin ligin en sert savunmalarından birine sahip olması ve Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki muazzam taraftar baskısı, Okan Buruk ve öğrencileri için sınavın zorluk derecesini en üst seviyeye çıkarıyor. Sakatlığını atlatan Gabriel Sara'nın süre alması beklenen karşılaşmada Eren Elmalı kart sınırında. Osimhen sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı ise cezası sebebiyle forma giymeyecek isimler olurken Icardi ve Jakobs, derbideki formsuzluklaarı sebebiyle İzmir'de ilk 11'de başlamayacak. İşte Göztepe-Galatasaray maçının tüm detayları!

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan 27. hafta erteleme maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray'ın Trabzonspor yenilgisi sonrası puan farkının 1'e düşmesiyle tarihi bir önem kazanan bu mücadele için tüm Türkiye İzmir'e kilitlendi.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak olan bu kritik randevu, saat 20.00'de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte şampiyonluk yarışındaki tansiyonun zirve yapması bekleniyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefeslerin tutulduğu bu zorlu 90 dakika, canlı ve şifresiz seçeneklerin yanı sıra Süper Lig'in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN Connect ve TOD platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Arda, Allan, Heliton, Cherni, Taha, Antunes, Miroshi, Dennis, Janderson, Juan

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Yüksek gerilimli mücadeleyi yönetmesi için MHK tarafından Alper Akarsu görevlendirildi. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Meliah Aldemir olacak.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Saha içindeki tansiyonun tavan yapması beklenen bu kritik randevuda, gözler aynı zamanda monitör başındaki isimlere çevrildi. Mücadelenin saha hakemi Alper Akarsu olarak açıklanırken, VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Karşılaşmanın AVAR hakemi ise Murat Altan oldu.

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Zirve yarışında düğümü çözecek olan bu dev erteleme maçı, Süper Lig'in resmi yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

İZMİR'DE 64. RANDEVU

Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez karşı karşıya gelen iki sarı-kırmızılı ekibin rekabetinde Galatasaray'ın bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Cimbom, bu maçların 38'inden galibiyetle ayrılırken, İzmir temsilcisi 12 kez kazanma başarısı gösterdi; 13 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray, bu geceki maçı da alarak hem ikili averajda hem de psikolojik yarışta farkı açmak istiyor.

46 YILLIK 'BERABERLİK' HASRETİ

İstatistiklerdeki en dikkat çekici detay ise beraberlik serisinin neredeyse yarım asırdır uğramamış olması. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 21 müsabakada taraflar sahadan asla beraberlikle ayrılmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde 1-1 sona eren maçın ardından oynanan randevularda Galatasaray 19, Göztepe ise 2 kez gülen taraf oldu. Bu veri, İzmir'deki mücadelenin yine "ya hep ya hiç" tadında geçeceğinin habercisi.

ZİRVEDE TAKTİK SAVAŞLARI

Teknik direktörler seviyesinde Okan Buruk'un Stanimir Stoilov'a karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Bugüne kadar üç kez rakip olan iki teknik adamın mücadelesinde, Buruk'un ekipleri tüm maçları kazanmayı başardı. Göztepe'nin 5. sıradaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hayalini güçlendirmek isteyen Stoilov, bu şanssız seriyi bozarak kariyerinde Okan Buruk'a karşı ilk puan ya da puanlarını almayı hedefliyor.

SAVUNMADA DUVAR, HÜCUMDA FIRTINA

İzmir'deki randevu sadece şampiyonluk değil, istatistiklerin de savaşı olacak. Ligin en çok gol atan takımı unvanını 63 golle elinde bulunduran Galatasaray, aynı zamanda kalesinde gördüğü 20 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. Ancak rakibi Göztepe de tam olarak bu noktada liderle kafa kafaya geliyor; İzmir ekibi de kalesinde gördüğü sadece 20 golle ligin savunma zirvesini Galatasaray ile paylaşıyor.

SANE GERİ DÖNÜYOR

Trabzon mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ve sakatlığı süren Victor Osimhen bu kritik maçta sahada olamayacak. Öte yandan, cezasını tamamlayan Leroy Sane'nin ilk 11'e dönmesi beklenirken, sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak.