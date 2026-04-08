Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya veda!

Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya veda!

Fatih Terim, Mircea Lucescu'ya veda etti. İşte Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o duygusal yazı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 15:36 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 15:53
Fatih Terim'den Mircea Lucescu'ya veda!

Fatih Terim, ülkemizde uzun yıllar görev yapan ve 7 Nisan tarihinde hayata gözlerini yuman teknik direktör Mircea Lucescu'ya veda etti. Terim, 80 yaşında hayatını kaybeden ve son maçına Tüpraş Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımımız karşısında çıkan Lucescu için, "Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi." dedi. İşte Fatih Terim'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı o duygusal yazı...

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil. Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."

