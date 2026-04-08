Galatasaray'da Okan Buruk'tan Göztepe maçı öncesi olay sözler!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un, futbolcularına yapmış olduğu o konuşma gün yüzüne çıktı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 15:59
Sarı-kırmızılılar için bu mücadele şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyor.
Milliyet'in haberine göre Buruk'tan futbolcularına, "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız çok önemli. Diğer şekilde rakibin direnci artıyor ve taraftar da havaya giriyor. Her maç bir final ve bizim takılmamızı bekleyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan bir skoru almalıyız." dediği öğrenildi.