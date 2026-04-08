İmaj Altyapı Vanspor FK farka koştu

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Serikspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 6-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Van ekibine galibiyeti getiren golleri Ivan Cedric (3), Kenneth Mamah, Erdem Seçgin ve Santeri Hostikka kaydetti. Ev sahibi takımın tek golüyse Jetmir Topalli'den geldi.
Öte yandan Serikspor'da Bilal Ceylan, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İmaj Altyapı Vanspor FK bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken; bu sezonki 19. yenilgisini alan Serikspor, 35 puanda kaldı.