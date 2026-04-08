Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! "Icardi'nin tek sorunu..."

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da adı ayrılıkla anılan ve sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili gelişmeyi Arjantinli gazeteci açıkladı. İşte dış basında servis edilen o habere göre yıldız santrforun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 14:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da adı ayrılıkla anılan ve son dönemlerdeki performansı ile eleştirilerin odağında olan Mauro Icardi ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Arjantinli gazeteci Lucas Romero, yıldız santrforun son dönemlerde kameralara üzgün yansımasının ardındaki sebebi açıkladı. İşte o haber...

"VEDA İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Basında Galatasaray'a veda edeceğine dair çılgın iddialar var. Taraftarlar şu gerçeği bilmeli: Türkiye'de yaşamaktan ve Galatasaray için oynamaktan keyif alıyor. Tek sorunu; gol atamadığında üzülmesi."

"BİR ŞAMPİYON GİBİ SÖZ VERDİ"

"Taraftarlar onu çok seviyor. Kulüp ile arasında güçlü bir bağ var. Birkaç gün önce gittiği sponsorluk toplantısında keyfi yerindeydi. Başkanla bile şakalaştı. Hatta sponsorun şampiyonluğu kazanmaları durumunda beş daire hediye edeceklerini söylemesi üzerine Icardi, şakayla karışık olarak 'Altı olsun' dedi ve bir şampiyon gibi söz verdi."

"DEVAM ETMEK İSTERSE..."

"Sosyal medyada çok büyük bir takipçi kitlesi var. Ona inanan taraftarlar var. Kararlı, savaşçı bir kaptan imajına sahip. Son zamanlarda Galatasaray yönetiminin yaklaşımı sezon sonunda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirmek ve devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme imzalamak şeklinde. Bu cesaret verici bir durum. Bu yüzden öne sürülen ayrılığın yaşanmaması kuvvetle muhtemel. Sosyal medyada kulüp tarafından uçuşlarının iptal edildiği iddiaları ise tamamen yalan."

Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Orta Doğu'daki ateşkes sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama! Memnunuz" deyip "sabotaj" uyarısı yaptı: Sahada tam olarak uygulanmalı
G.Saray'a stoper piyangosu!
Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı!
Bilardocular şampiyonaya hazır! Bilardocular şampiyonaya hazır! 14:21
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 14:15
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 14:05
Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! 14:02
Anadolu Efes-Partizan maçı ayrıntıları! Anadolu Efes-Partizan maçı ayrıntıları! 13:50
Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası! Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası! 13:46
Daha Eski
Sporting Braga-Real Betis maçı detayları! Sporting Braga-Real Betis maçı detayları! 13:36
Göztepe-Galatasaray maçından son notlar! Göztepe-Galatasaray maçından son notlar! 13:21
Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı! Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı! 13:01
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi 12:42
F.Bahçe'den taraftarına bilet jesti! F.Bahçe'den taraftarına bilet jesti! 12:06
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:02