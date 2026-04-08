Galatasaray'da gerçek ortaya çıktı! "Icardi'nin tek sorunu..."
Galatasaray'da adı ayrılıkla anılan ve sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili gelişmeyi Arjantinli gazeteci açıkladı. İşte dış basında servis edilen o habere göre yıldız santrforun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 14:30
"BİR ŞAMPİYON GİBİ SÖZ VERDİ"
"Taraftarlar onu çok seviyor. Kulüp ile arasında güçlü bir bağ var. Birkaç gün önce gittiği sponsorluk toplantısında keyfi yerindeydi. Başkanla bile şakalaştı. Hatta sponsorun şampiyonluğu kazanmaları durumunda beş daire hediye edeceklerini söylemesi üzerine Icardi, şakayla karışık olarak 'Altı olsun' dedi ve bir şampiyon gibi söz verdi."
"DEVAM ETMEK İSTERSE..."
"Sosyal medyada çok büyük bir takipçi kitlesi var. Ona inanan taraftarlar var. Kararlı, savaşçı bir kaptan imajına sahip. Son zamanlarda Galatasaray yönetiminin yaklaşımı sezon sonunda Icardi ile bir görüşme gerçekleştirmek ve devam etmek istemesi durumunda yeni sözleşme imzalamak şeklinde. Bu cesaret verici bir durum. Bu yüzden öne sürülen ayrılığın yaşanmaması kuvvetle muhtemel. Sosyal medyada kulüp tarafından uçuşlarının iptal edildiği iddiaları ise tamamen yalan."
