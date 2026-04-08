Düzce bilardo takımı Türkiye Şampiyonası'na çıkıyor!

Ankara'da 12-23 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası B Kategorisi 1. Etap müsabakaları öncesinde Düzceli sporcular hazırlıklarını tamamladı.

Düzce'yi B kategorisinde temsil edecek sporcular Kazım İlker Canbul, Muzaffer Kahraman, Baha Alptekin, Cumali Kurt, Özkan Kocabıyık ve Ali Bülbül, şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek sezonu en iyi şekilde tamamlamayı ve A kategorisine yükselmeyi hedefliyor.

Yoğun antrenman sürecini geride bırakan sporcular, Türkiye'nin farklı illerinden katılacak güçlü rakipler karşısında Düzce'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.