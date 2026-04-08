Haberler UEFA Avrupa Ligi Sporting Braga-Real Betis maçı izle | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 17 puanla 6. sırada tamamlayan Sporting Braga, yine 17 puanla 4. sıradan gelen İspanyol ekibi Real Betis’i konuk ediyor. Birbirine çok yakın form grafiğine sahip iki takımın mücadelesinde, Braga evindeki avantajı kullanarak Sevilla’daki rövanşa rahat gitmek istiyor. Peki, Sporting Braga-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 13:36
Sporting Braga-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın iki numaralı kupasında çeyrek final perdesi Portekiz'de açılıyor. Ev sahibi, bu sezon Avrupa arenasında sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor. Lig aşamasında topladığı 17 puanla ilk 8 içine girmeyi başaran Sporting Braga, Municipal de Braga'nın büyüleyici atmosferinde bir İspanyol devini devirmenin planlarını yapıyor. Takımın tecrübe abidesi Ricardo Horta, Betis savunmasını zorlayacak isimlerin başında geliyor. Real Betis tarafında ise Manuel Pellegrini'nin tecrübesi en büyük güvence. Lig aşamasını 4. sırada tamamlayarak kalitesini kanıtldı. Teknik becerisi yüksek oyunculardan kurulu orta sahasıyla maça ağırlığını koymak isteyen Betis, deplasmandan gol veya gollerle dönerek yarı final kapısını aralamak niyetinde. İşte Sporting Braga-Real Betis maçının detayları!

Sporting Braga-Real Betis MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali kapsamındaki Sporting Braga-Real Betis maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Sporting Braga-Real Betis MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Braga'da oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 19.45'te, Alman hakem Felix Zwayer'in düdüğüyle yapılacak.

Sporting Braga-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Braga-Real Betis mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sporting Braga-Real Betis MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR CANLI

Sporting Braga-Real Betis MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, Grillitsch, Moutinho, Martinez; P Victor, Horta; Navarro

Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Gomez; Antony, Fornals, Amrabat, Ezzalzouli; Ruibal, Cucho Hernandez

G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankara'dan peş peşe "ateşkes" açıklaması! Dışişleri'den "mutabakata bağlı kalın" çağrısı | AK Parti'den "provokasyon" uyarısı
Tedesco'dan Cherif'e flaş uyarı!
Benfica'da Rafa Silva krizi!
