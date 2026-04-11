RAMS Başakşehir- Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Natura Dünyası Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir, Nuri Şahin önderliğinde ligde son 3 maçında kazanamıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise küme düşme hattında kritik bir konumda yer alıyor. Bu önemli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İLK 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Pedro, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Onyekuru, Koita.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 14.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki kritik maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp üstleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı ağırlayacak.