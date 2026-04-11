İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek çözüm!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolundan sakatlık geçiren yıldız oyuncu Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirebilmek adına sürpriz bir formül buldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:26
Haberin ayrıntısında, FIFA'nın rakibe zarar verebilecek ya da oyuncuyu riske atabilecek ekipmanlara izin vermediği hatırlatıldı. Bu çerçevede, yıldız futbolcunun koluna takılacak aparatın da kurallara tamamen uygun olacağı vurgulandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev alan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
