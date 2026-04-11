Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İşte Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek çözüm!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolundan sakatlık geçiren yıldız oyuncu Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirebilmek adına sürpriz bir formül buldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 13:26
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını 4 puan farkla önde götüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gözü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'de.

26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kolundaki sakatlığı devam eden golcü oyuncu için sürpriz bir formül geliştirildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre kulüp doktorları, Nijeryalı forvetin sağ kolunu korumak için özel bir zırh tasarlandı. Karbon fiber malzemeden üretilen bu koruyucunun, çeliğe kıyasla beş kat daha dayanıklı olmasına rağmen son derece hafif olduğu ifade ediliyor. Bu sayede Osimhen'in koluna gelebilecek darbelerin etkisi minimuma indirilecek.

Haberin ayrıntısında, FIFA'nın rakibe zarar verebilecek ya da oyuncuyu riske atabilecek ekipmanlara izin vermediği hatırlatıldı. Bu çerçevede, yıldız futbolcunun koluna takılacak aparatın da kurallara tamamen uygun olacağı vurgulandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev alan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
