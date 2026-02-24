CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid-Club Brugge maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Club Brugge maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, İspanya başkentinde zirve yapıyor. Belçika’daki ilk maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Atletico Madrid, sahasında Club Brugge’ü ağırlıyor. Diego Simeone’nin öğrencileri, taraftarı önünde savunma disiplinini ön plana çıkararak son 16 turuna adını yazdırmayı hedeflerken; Ivan Leko yönetimindeki Club Brugge, ilk maçtaki cesur futbolunu Madrid deplasmanında da sürdürüp dev bir sürprize imza atmak niyetinde. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı yeni formatta, galip gelen taraf doğrudan tur atlayacak; beraberlik halinde ise maç uzatmalara gidecek. Peki Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 08:39
Atletico Madrid-Club Brugge maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'ndaki kritik rövanş mücadelesini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Alexander Sorloth ve Julian Alvarez ikilisinin ilk maçtaki etkinliği İspanyol ekibinin en büyük kozu. Konuk ekip Club Brugge cephesinde ise ilk maçta son dakika golüyle beraberliği getiren Christos Tzolis yine kilit rol oynayacak. Onyedika ise geçen maçta sarı kart gördüğü için cezalı duruma geçti ve rövanşta forma giymeyecek. İşte dev Atletico Madrid-Club Brugge randevusu öncesi tüm detaylar...

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Club Brugge maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Metropolitano Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Sorloth, Alvarez

Club Brugge: Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe; Vanaken, Vetlesen, Stankovic; Diakhon, Tresoldi, Tzolis

Atletico Madrid-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sarsaklığın zirvesi"
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! 08:58
Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı ayrıntıları! Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı ayrıntıları! 08:57
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" 08:49
Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! 08:39
"Sarsaklığın zirvesi" "Sarsaklığın zirvesi" 08:39
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 01:09
Daha Eski
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:08
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? 01:08
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:08
F.Bahçe'de çifte sakatlık! F.Bahçe'de çifte sakatlık! 01:08
Kadıköy'de kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon... Kadıköy'de kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon... 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:08