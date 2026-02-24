Atletico Madrid-Club Brugge maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'ndaki kritik rövanş mücadelesini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Alexander Sorloth ve Julian Alvarez ikilisinin ilk maçtaki etkinliği İspanyol ekibinin en büyük kozu. Konuk ekip Club Brugge cephesinde ise ilk maçta son dakika golüyle beraberliği getiren Christos Tzolis yine kilit rol oynayacak. Onyedika ise geçen maçta sarı kart gördüğü için cezalı duruma geçti ve rövanşta forma giymeyecek. İşte dev Atletico Madrid-Club Brugge randevusu öncesi tüm detaylar...

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Club Brugge maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Metropolitano Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Sorloth, Alvarez

Club Brugge: Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe; Vanaken, Vetlesen, Stankovic; Diakhon, Tresoldi, Tzolis

Atletico Madrid-Club Brugge MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR