CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı!

Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı!

Antalya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Gönül Şanda Kupası sona erdi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:23
Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı!

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda dört gün süren organizasyona, yıldızlar kategorisinden 164, gençler kategorisinden 86 ve büyükler kategorisinde 16 sporcu katıldı.

Ritmik cimnastiğin ülkede gelişmesinin öncüsü olan Gönül Şanda'nın anısına düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

BÜYÜKLER A GENEL TASNİF

1- Hatice Gökçe Emir (İstanbul)

2- Damla Sel (İstanbul)

3- Ayceren Pekdemir (İstanbul)

BÜYÜKLER B GENEL TASNİF

1- Eda Erdem (Antalya)

2- Biricik Tokcan (İstanbul)

3- Tanem Tokcan (İstanbul)

BÜYÜKLER GRUP GENEL TASNİF

1- Ceylin Şener, Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak (Antalya)

GENÇLER A GENEL TASNİF

1- Ada Kaplan (Ankara)

2 - Alya Arslan (İstanbul)

3- Selen Camcı (Antalya)

GENÇLER B GENEL TASNİF

1- Daria Petukhova (İzmir)

2- Elif Derin Aşcı (İstanbul)

3- Dünya Keskinoğlu (İzmir)

GENÇLER C GENEL TASNİF

1- Ecrin Yüksel Başkırşen (Antalya)

2- Bahar Ünal (Antalya)

3- Su Karasoy (KKTC)

GENÇLER GRUP GENEL TASNİF

1- Ayşe Erva Şahin, Ayşe Melek Alp, Derin Uluğkay, Masal Uysal-Selin Uluğkay (Antalya)

2- Bahar Ünal, Melek Aydemir, Melissa Taşar, Meryem Taşar, Yeliz Gür (Antalya)

YILDIZLAR A GENEL TASNİF

1- Nil Deniz Tarhan (İstanbul)

2- Mira Öztürk (İstanbul)

3- Damla Küçükdede (Antalya)

YILDIZLAR B GENEL TASNİF

1- Güneş Kazcıoğlu (İzmir)

2- Aylin Özbek (İstanbul)

3- Darya Karaoğlu (İstanbul)

YILDIZLAR C TOP

1- Sofia Güler (Antalya)

2- Eliz Bayer (Antalya)

3- Lina Çelik (Antalya)

YILDIZLAR GRUP GENEL TASNİF

1- Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan, Lina Çelik, Miray Ayhan, Şimal Salman (Antalya)

2- Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün, Nisan Kuplay (İzmir)

F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplandı: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:17
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 16:09
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! 15:36
Sarıyer sahasında farklı galip! Sarıyer sahasında farklı galip! 15:32
Daha Eski
Trabzonspor'da yüzde 61 galibiyet oranı! Trabzonspor'da yüzde 61 galibiyet oranı! 12:35
Sipay Bodrum FK düşüşe geçti! Sipay Bodrum FK düşüşe geçti! 12:52
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar 12:57
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34