Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı!

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda dört gün süren organizasyona, yıldızlar kategorisinden 164, gençler kategorisinden 86 ve büyükler kategorisinde 16 sporcu katıldı.

Ritmik cimnastiğin ülkede gelişmesinin öncüsü olan Gönül Şanda'nın anısına düzenlenen organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

BÜYÜKLER A GENEL TASNİF

1- Hatice Gökçe Emir (İstanbul)

2- Damla Sel (İstanbul)

3- Ayceren Pekdemir (İstanbul)

BÜYÜKLER B GENEL TASNİF

1- Eda Erdem (Antalya)

2- Biricik Tokcan (İstanbul)

3- Tanem Tokcan (İstanbul)

BÜYÜKLER GRUP GENEL TASNİF

1- Ceylin Şener, Deniz Hancıoğlu, Kamila Melis Altundaş, Selin Kaya, Sesil Öztırak (Antalya)

GENÇLER A GENEL TASNİF

1- Ada Kaplan (Ankara)

2 - Alya Arslan (İstanbul)

3- Selen Camcı (Antalya)

GENÇLER B GENEL TASNİF

1- Daria Petukhova (İzmir)

2- Elif Derin Aşcı (İstanbul)

3- Dünya Keskinoğlu (İzmir)

GENÇLER C GENEL TASNİF

1- Ecrin Yüksel Başkırşen (Antalya)

2- Bahar Ünal (Antalya)

3- Su Karasoy (KKTC)

GENÇLER GRUP GENEL TASNİF

1- Ayşe Erva Şahin, Ayşe Melek Alp, Derin Uluğkay, Masal Uysal-Selin Uluğkay (Antalya)

2- Bahar Ünal, Melek Aydemir, Melissa Taşar, Meryem Taşar, Yeliz Gür (Antalya)

YILDIZLAR A GENEL TASNİF

1- Nil Deniz Tarhan (İstanbul)

2- Mira Öztürk (İstanbul)

3- Damla Küçükdede (Antalya)

YILDIZLAR B GENEL TASNİF

1- Güneş Kazcıoğlu (İzmir)

2- Aylin Özbek (İstanbul)

3- Darya Karaoğlu (İstanbul)

YILDIZLAR C TOP

1- Sofia Güler (Antalya)

2- Eliz Bayer (Antalya)

3- Lina Çelik (Antalya)

YILDIZLAR GRUP GENEL TASNİF

1- Damla Küçükdede, Ela Deniz Asil, Elvin Ece Erdoğan, Lina Çelik, Miray Ayhan, Şimal Salman (Antalya)

2- Almina Aközenler, Beren Tuncer, Dilara Taşyürek, İrem Nil Yenigün, Nisan Kuplay (İzmir)