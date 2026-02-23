SMS Grup Sarıyer sahasında farklı galip: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
SMS Grup Sarıyerspor'un galibiyet golleri 7. dakikada Enver Kulasin, 9. dakikada Cebrail Karayel, 21. dakikada Marcos Silva, 30. dakikada Batuhan Kör ve 73. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Öte yandan Adana Demirspor'da Murat Uğur Eser 45+6. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından SMS Grup Sarıyerspor 34 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -27 puanda kaldı.