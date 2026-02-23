CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
SMS Grup Sarıyer sahasında farklı galip: İşte maçın özeti

SMS Grup Sarıyer sahasında farklı galip: İşte maçın özeti

SMS Grup Sarıyerspor ile Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:32
SMS Grup Sarıyer sahasında farklı galip: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SMS Grup Sarıyerspor'un galibiyet golleri 7. dakikada Enver Kulasin, 9. dakikada Cebrail Karayel, 21. dakikada Marcos Silva, 30. dakikada Batuhan Kör ve 73. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Öte yandan Adana Demirspor'da Murat Uğur Eser 45+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından SMS Grup Sarıyerspor 34 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -27 puanda kaldı.

