Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber!

Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır." İfadeleri yer aldı.

A Spor'un haberine göre Emirhan Topçu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.