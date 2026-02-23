GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
İTALYA KAFİLESİNDE YER ALACAK
Milliyet'te yer alan habere göre; dizindeki rahatsızlık sebebiyle son lig maçında forma giyemeyen Osimhen'in, Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşması için İtalya'ya götürüleceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, dün start verdikleri hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanla sürdürecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev alan Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
OSIMHEN YOKKEN PUAN KAYBI ARTIYOR
Galatasaray, yıldız golcüsünün görev yapmadığı maçlarda hem oyun kalitesi hem de skor üretme konusunda zorlanıyor.
Son iki sezondur kadroda bulunan Osimhen, biri kiralık olmak üzere toplam 64 maçta 52 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı forvetin sakatlık, hastalık veya milli takım görevleri nedeniyle forma giyemediği 9 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ciddi puan kayıpları yaşadı.
Kupa maçları da lig usulü puan hesabına dahil edildiğinde, bu 9 mücadelenin 4'ü beraberlikle, 5'i ise mağlubiyetle sonuçlandı ve toplamda 23 puan kaybedildi.
