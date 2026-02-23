CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de kaybedilen Konyaspor maçında ağrısı sebebiyle bulunmayan Osimhen için Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi sıcak gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın dev maç öncesi son durumu belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta Juventus ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

KONYA MAÇINDA YOKTU

Konya deplasmanında dizindeki ağrılar nedeniyle kadroda yer almayan Victor Osimhen için kulüpten resmi bilgilendirme geldi. Galatasaray, Nijeryalı golcünün pazar günü salonda bireysel çalışma yaptığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

İTALYA KAFİLESİNDE YER ALACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; dizindeki rahatsızlık sebebiyle son lig maçında forma giyemeyen Osimhen'in, Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşması için İtalya'ya götürüleceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılılar, dün start verdikleri hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev alan Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

OSIMHEN YOKKEN PUAN KAYBI ARTIYOR

Galatasaray, yıldız golcüsünün görev yapmadığı maçlarda hem oyun kalitesi hem de skor üretme konusunda zorlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Son iki sezondur kadroda bulunan Osimhen, biri kiralık olmak üzere toplam 64 maçta 52 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Nijeryalı forvetin sakatlık, hastalık veya milli takım görevleri nedeniyle forma giyemediği 9 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ciddi puan kayıpları yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Kupa maçları da lig usulü puan hesabına dahil edildiğinde, bu 9 mücadelenin 4'ü beraberlikle, 5'i ise mağlubiyetle sonuçlandı ve toplamda 23 puan kaybedildi.

F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Zirve neden hayal olsun? "
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi! F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi! 10:14
Amedspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig Amedspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig 10:14
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! 10:12
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor! Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor! 10:07
Genç Talha’dan altın vuruş! Genç Talha’dan altın vuruş! 10:06
Kayserispor'da 2026’nın ilk galibiyeti! Kayserispor'da 2026’nın ilk galibiyeti! 09:55
Daha Eski
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! 00:58
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! 00:58
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Arda Güler için flaş transfer iddiası! 07:36
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri 08:45
"Zirve neden hayal olsun? " "Zirve neden hayal olsun? " 08:52
Hakan Akkaya'dan altın madalya! Hakan Akkaya'dan altın madalya! 09:09