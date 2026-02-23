Kayserispor'da 3 puanı kazandıran Talha Sarıaslan!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor’un forvet futbolcusu Talha Sarıaslan, kritik dakikalarda attığı goller ile takımına umut veriyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:06
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor genç forveti Talha Sarıarslan ile moral buluyor, puan topluyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusu, 22 Şubat'ta oynanan Antalyaspor müsabakasının 89. dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Maçın bitişi sonrasında oldukça sevinen, taraftarın coşkulu tezahüratıyla karşılaşan Talha, takımı adına çok kritik bir süreçte attığı gol ile hafızalarda yer etti.

Bu sezon, 2-1 biten Kocaelispor maçında da takımının tek golünü atan Talha, geçen sezon İstanbul'da oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe maçında da gol atmıştı.

