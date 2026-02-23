CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Galatasaray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Galatasaray'ın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a mağlubiyetinin ardından gözler Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye çevrildi. Nijeryalı yıldızın kadroya neden alınmadığı, Arjantinli golcünün ise oyundan çıkmasının sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 09:47
Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor deplasmanında gelen 2-0'lık yenilgi, maçın skorundan çok kadro tercihleri ve perde arkasındaki gelişmelerle gündeme oturdu.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Özellikle Victor Osimhen'in kadroda yer almaması ve yerine sahaya çıkan Mauro Icardi'nin devre arasında oyundan alınması, camiada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Hürriyet'in haberine göre; yüksek maliyetli transfer olarak takıma katılan Osimhen'in, ocak ve şubat aylarına ait maaş ödemelerini henüz almadığı öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Hafta içinde Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyette etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldızın, Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Sağ dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Osimhen'in, yaklaşan Juventus rövanşını da düşünerek risk almak istemediğini ilettiği aktarıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Bunun üzerine Buruk'un oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği, Osimhen'in son idmanda da saha yerine salonda çalıştığı bildirildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de şans bulan Mauro Icardi'nin ise tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Arjantinli golcünün, karşılaşma öncesindeki son antrenmanı sırt ve boyun bölgesindeki tutulma sebebiyle yarıda bıraktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Zorunlu olarak Konya deplasmanında forma giyen Icardi, fiziksel sıkıntılarının etkisiyle beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen krizi! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Teknik heyet, 45 dakikanın ardından oyuncuyu oyundan alarak ikinci yarıya farklı bir planla başlamıştı.

G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
"Zirve neden hayal olsun? "
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş gerçek! Osimhen...
F.Bahçe zirve aşkına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 09:46
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi! 09:30
Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! Sivasspor-Sakaryaspor maçı detayları! 09:27
Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sarıyerspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:17
"Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" "Karşısında ceketimizi iliklememiz lazım" 09:14
Hakan Akkaya'dan altın madalya! Hakan Akkaya'dan altın madalya! 09:09
Daha Eski
Samsun, Gümrük'ten geçemedi! Samsun, Gümrük'ten geçemedi! 00:58
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 00:58
Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... Jasikevicius: Oyuncularım sahada olabilmek için... 00:58
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 00:58
Sergen Yalçın: Beşiktaş için... Sergen Yalçın: Beşiktaş için... 00:58
Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! Trabzonspor Gaziantep'te kazandı! 00:58