Galatasaray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! Konya'ya götürülmeme sebebi...

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor deplasmanında gelen 2-0'lık yenilgi, maçın skorundan çok kadro tercihleri ve perde arkasındaki gelişmelerle gündeme oturdu.

Özellikle Victor Osimhen'in kadroda yer almaması ve yerine sahaya çıkan Mauro Icardi'nin devre arasında oyundan alınması, camiada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.