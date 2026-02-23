Galatasaray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! Konya'ya götürülmeme sebebi...
Hafta içinde Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyette etkili bir performans sergileyen Nijeryalı yıldızın, Konya maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.
Sağ dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Osimhen'in, yaklaşan Juventus rövanşını da düşünerek risk almak istemediğini ilettiği aktarıldı.
Bunun üzerine Buruk'un oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmediği, Osimhen'in son idmanda da saha yerine salonda çalıştığı bildirildi.
Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de şans bulan Mauro Icardi'nin ise tam anlamıyla hazır olmadığı ortaya çıktı.
Arjantinli golcünün, karşılaşma öncesindeki son antrenmanı sırt ve boyun bölgesindeki tutulma sebebiyle yarıda bıraktığı ifade edildi.
Zorunlu olarak Konya deplasmanında forma giyen Icardi, fiziksel sıkıntılarının etkisiyle beklentilerin altında kaldı.
Teknik heyet, 45 dakikanın ardından oyuncuyu oyundan alarak ikinci yarıya farklı bir planla başlamıştı.
