Ziraat Türkiye Kupası
Amedspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Amedspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Amedspor ile Vanspor, ligde kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Amedspor - Vanspor maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde heyecan dorukta.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:14
Amedspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Amedspor-Vanspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Amedspor ile Vanspor arasındaki mücadele, ligde üst sıraları yakından ilgilendiriyor. 51 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, iç sahada kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 38 puanlı Vanspor ise zorlu deplasmanda puan arayacak. "Amedspor-Vanspor maçı canlı izle" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Amedspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor - Vanspor maçı detayları ve yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da!

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Vanpor mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Amedspor-Vanspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Amedspor-Vanspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉AMEDSPOR - VANSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ👈

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A (42°E)

TV Kanalı: TRT Spor

Frekans: 12034 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Amedspor maç günü paylaşımı

Vanspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor!
SON DAKİKA
