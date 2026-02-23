Amedspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Amedspor-Vanspor maçı canlı izlemek için tıklayın...

Amedspor ile Vanspor arasındaki mücadele, ligde üst sıraları yakından ilgilendiriyor. 51 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, iç sahada kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. 38 puanlı Vanspor ise zorlu deplasmanda puan arayacak. "Amedspor-Vanspor maçı canlı izle" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Amedspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor - Vanspor maçı detayları ve yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da!

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Vanpor mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Amedspor-Vanspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Amedspor-Vanspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A (42°E)

TV Kanalı: TRT Spor

Frekans: 12034 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

📢 Maç Günü | Roja Maçê 🏆 TFF Trendyol 1. Lig / 27. Hafta 🆚 @amedskofficial 🏟️ Diyarbakır Stadyumu ⏰ 20.00🗓️ 23.02.2026 | Îro 📺 TRT Spor / BeIN SPORTS MAX 2 / Tabii♥️🖤#AMEDvVAN pic.twitter.com/jNWsJp7rq7 — Vansporfk (@vansporfk) February 22, 2026