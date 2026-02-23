CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Palmberg Schwerin ile karşılaşacak!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turunda Zeren Spor, Palmberg Schwerin'i konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:59
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i konuk edecek.

Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Predrag Balandzic hakem ikilisi yönetecek.

Zeren Spor, Almanya'da Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 yenmişti.

Rövanş maçının sonucuna göre eşleşmede turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

