Luciano Spalletti için flaş iddia! Galatasaray maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Juventus'ta kriz devam ediyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından İtalyan basını sarı kırmızılılarla oynanacak maç öncesi flaş bir Luciano Spalletti iddiası ortaya attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Juventus'ta sular durulmuyor. Son olarak Serie A'da konuk ettiği Como'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip son 5 resmi maçta 4. kez kaybetti.

Bu süreçte İtalya Kupası'nda Atalanta'ya 3-0, Serie A'da ise Inter'e 3-2 ve Como'ya 2-0 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a 5-2 mağlup oldu. 3 kulvarda da saf dışı kalmanın eşine gelen Juventus Serie A'da Lazio ile de 2-2 berabere kaldı.

Juventus'ta kötü gidişattan teknik direktör Luciano Spalletti sorumlu tutulurken, İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, deneyimli teknik admaın Juventus'taki geleceği Galatasary ve ardından Serie A'da oynanacak Roma maçı ile belli olacak. Bu iki maçta da olumsuz sonuç alınması halinde 66 yaşındaki teknik direktörün görevine son verilecek.

