Juventus-Galatasaray rövanş maçına Portekizli hakem!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.

Juventus - Galatasaray maçında VAR'da Polonya'dan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Fransa'dan Jerome Brisard yer alacak.