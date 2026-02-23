CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi!

NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 10:22
NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi!

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti. Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

CELTİCS, LAKERS DEPLASMANINDA RAHAT KAZANDI

Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 111-89 mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

Lakers'ta Luka Doncic 25 sayıyla en skorer isim oldu. Kariyerinin 1600'üncü normal sezon maçına çıkan ve 20 sayı kaydeden LeBron James, 43 bin sayı barajına ulaştı.

F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi! F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi! 10:14
Amedspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig Amedspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig 10:14
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! 10:12
Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor! Güney Kore Oh'un golünü konuşuyor! 10:07
Genç Talha’dan altın vuruş! Genç Talha’dan altın vuruş! 10:06
Kayserispor'da 2026’nın ilk galibiyeti! Kayserispor'da 2026’nın ilk galibiyeti! 09:55
Daha Eski
Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! Beşiktaş evinde Göztepe'yi yendi! 00:58
Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! Ziraat Bankası Türkiye Kupası şampiyonu F.Bahçe Beko! 00:58
Arda Güler için flaş transfer iddiası! Arda Güler için flaş transfer iddiası! 07:36
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri 08:45
"Zirve neden hayal olsun? " "Zirve neden hayal olsun? " 08:52
Hakan Akkaya'dan altın madalya! Hakan Akkaya'dan altın madalya! 09:09