CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç altın madalyanın sahibi oldu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç altın madalyanın sahibi oldu!

Norveç, kayaklı koşu erkekler takım sprint serbestte altın madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 15:54
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç altın madalyanın sahibi oldu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest kategorisinde Norveç, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'nun mücadele ettiği Norveç, 18 dakika 28.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Bu kategoride ABD, 1.37 saniye farkla gümüş, İtalya ise 3.31 saniye geride bronz madalya aldı.

KLAEBO REKORUNU GELİŞTİRDİ

Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 10'a çıkararak rekoru geliştirdi.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak ve takım sprint serbest olmak üzere organizasyondaki 5'inci, kariyerinde 10'uncu olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Norveçli sporcu, şu ana kadar Milano-Cortina 2026'da 5 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 12 olimpiyat madalyası kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang…
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan 168 ismin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına sert tepki: "Eyvallah etmeyeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Del Piero'dan G.Saray'a ve Osimhen'e büyük övgü!
Tedesco'dan yeni sözleşme açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı Erzurumspor FK uzatmalarda kazandı 16:43
Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! Fenerbahçe Beko'da Melli şoku! 16:02
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! Trendyol 1. Lig'in 26. hafta hakemleri! 15:22
G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… G.Saray'da büyük tehlike! Noa Lang… 15:49
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları! 15:53
UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma UEFA'dan Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma 15:56
Daha Eski
Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! Wolverhampton-Arsenal maç bilgileri! 14:12
Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! Levante-Villarreal canlı yayın bilgileri! 14:23
Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! Eczacıbaşı Dynavit'te Rock'n Roar konsepti! 14:34
Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! Milan-Como maçı muhtemel 11'ler! 14:34
Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! Özbelsan Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor! 14:53
Mert Müldür: 3 kupada da adayız Mert Müldür: 3 kupada da adayız 14:55