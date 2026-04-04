Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i devirdi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yendi. LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, Riyad Air Metropolitano Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Giuliano Simeone'nin 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Marcus Rashford ve 87. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Atletico Madrid'de Nico Gonzalez, 45+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Üst üste 6. maçını kazanan Barcelona, takipçisi Real Madrid'in yenildiği haftada galip gelerek şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. Katalan ekibi, son 8 haftaya girilirken 76 puana ulaştı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye çıkardı. Dördüncü sıradaki Atletico Madrid ise 57 puanda kaldı.