Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden resmi teklif! Ayrılığa sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârı esiyor: Sarı lacivertlilerde bu sezon ilk 11'den uzak kalan yıldız futbolcu için ülkesinden resmi transfer teklifi yapıldı. Tecrübeli oyuncunun transfere sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 09:19
Fenrbahçe de iyi bir bonservis gelmesi halinde Fred'i satmaya sıcak bakıyor.
Brezilyalı yıldız sezonun son bölümünde forma şansı bulmuş ve attığı gollerle galibiyetlerde önemli rol oynamıştı.
Bu sezon 45 maçta görev alan Fred, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
