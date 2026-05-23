Galatasaray'dan savunmaya yerli takviyesi! Bedelsiz olarak gelebilir
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, savunma rotasyonuna yerli bir isimle takviye yapmak isterken gündemine gelen isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 09:32
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattında köklü bir değişime hazırlanan Galatasaray, sağ bek bölgesi için hedeflerini netleştirdi.
Wilfried Singo'yu birinci isim olarak düşünen Okan Buruk'un, AS Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i de kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Yönetimin, kiralık olarak kadroda bulunan Sacha Boey'nin bonservisini almama kararı aldığı belirtilirken, Roland Sallai için de gelecek tekliflere göre yolların ayrılması ihtimalinin arttığı kaydedildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Singo'nun alternatifi olarak düşünülen 29 yaşındaki Zeki Çelik, hem sağ bek hem de stoperde görev yapabiliyor.
Sezonu AS Roma'da tamamlayan ve Avrupa'nın pek çok dev kulübünün radarına giren milli futbolcunun takımıyla sözleşmesi de sona erecek.
Yönetim, hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de savunmaya çok yönlü bir isim katmak için Zeki transferini bitirmek istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.