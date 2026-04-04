Galatatasaray'da Okan Buruk: Maç sonu yaşananlar hepimiz için motivasyon oldu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından Okan Buruk, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi değildik. 1-0 geriye düştük. Topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok arkaya gelmesi, oyun kurmada rakibin baskısını kırmak için doğru yerleşebilsek sahaya, baskıyı kırma şansımız olurdu. İkinci yarı daha iyi şekilde yaptık. Hem İlkay'ın girmesi hem Yunus'un kanada geçmesi, Noa'nın forvet arkasına geçmesiyle topa sahip olmada yüzde 73'lere çıktık. 1-1'den sonrası kazanabiliriz diye düşünüyordum. Oyuna hakimdik, top bizdeydi. Yapılan bir faul, sonra gol, ardından sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar.

"GENEL G.SARAY OYUNUNUN ALTINDA KALDIK"

"Maç da çok oynanmadı. Özellikle son bölüm... Onana, maçı başından sonunda süreyi iyi kullandı. Bir şey demek istemiyorum, Onana bunu iyi yapıyor. Maçı durdurdu, oynatmadı, geç sarı kart geldi. Uzatma dakikaları çok azdı. Uzatma da oynanmadı. 2-3 dakika durdu ve maç bitti. Belki orada üretebilirdik. Rakip yarı alana yerleşmiştik. Birebirleri, yan ortaları... Duran toptan 1-2 pozisyon vardı. İkinci yarı, ilk yarıya göre iyiydik. Genel Galatasaray oyununun altında kaldık."

MAÇ SONU YAŞANANLAR

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Avantajımız var. Bu maç bize önemli ders olacak. Bizi motive edecek. Maç sonu yaşananlar, soyunma odasına girişte yaşananlar hepimiz için motivasyon oldu. İçeride konuşuldu. Galatasaray taraftarı hiç moralini bozmasın. Biz böyle şeyleri çok yaşadık." dedi.

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Buruk, "Galatasaray taraftarının bugün kaybetmekten dolayı mutsuz olduğunu biliyorum ama biz bundan önceki üç senede de bu tür maçlar yaşadık. Her zaman toparlanmayı, tekrar o güce ulaşmayı ve şampiyonluğa giden yolda maksimumu vermeyi bildik. Yine bunu yapacağız, taraftarımızın içi rahat olsun. Şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Bize ve takımımıza güvensinler. Maçı kaybetmiş olsak da bugün burada yaşadıklarımız geleceğimiz için önemli bir motivasyon olacak." diye konuştu.