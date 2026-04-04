Yunus Akgün maç sonu çıkan tartışma hakkında konuştu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün, mücadelenin ardından çıkan tartışma hakkında konuştu.

"TARAFTARIMIZ HİÇ MERAK ETMESİN"

Yunus Akgün: "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz.

KAVGA AÇIKLAMASI

Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız. "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız."