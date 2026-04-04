Günay Güvenç: 4’üncü kez peş peşe şampiyon olacağız

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaraylı Günay Güvenç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonsporlu taraftarların Uğurcan Çakır'a yönelik tepkisine ilişkin konuşan Güvenç, "Milli duyguları yoğunlukla yaşadığımız haftada, Uğurcan'ın performansı ortadayken ona karşı yapılan, ailesine, eşine, çocuğuna yapılanları kınıyorum. Ben geçmişte röportajımda da dedim, futbolu futbol olarak görmek lazım. Biz zaman zaman bazı şeyleri aşıyoruz. Kalp kırıyoruz, nabzımız yüksek şekilde büyük hatalar yapıyoruz. Bu arada nabzı yükseğe de katılmıyorum. Nabzı yüksek olan biri hata yapar ama ikincisini yapmaz. Benim de nabzım yüksek, bazen ben de yapabilirim burada kendimi ayırt etmiyorum ama bazı şeyleri böyle yaşamamamız lazım. Her zaman Türk futbolu adına konuşuyoruz. 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur' diyoruz. Birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok" ifadelerinde bulundu.

'BİZ BUNLARI UNUTMAYACAĞIZ'

Maçın bitiş düdüğü sonrası sahada yaşanan gerginliğe değinen 34 yaşındaki tecrübeli file bekçi, "Galatasaray camiasına maç bittiği halde bile müzik eşliğinde küfür edilmesini kınıyorum. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri Trabzonspor ile kupa finali dahil 4-5 kere oynadım, bunun 3-4'ünü kazandık. Ve hiçbir zaman Galatasaray camiası olarak böyle şeylere imza atmadık. Zaman zaman gerginlikler olur, bizim de yanlışlarımız olmuştur. Ama maçtan sonra 2 tane genç futbolcunun çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfredilmesine izin veremiyorum, kaldıramıyorum ve bunun da önüne geçmek istiyorum. Biz bunları unutmayacağız. Bugün Trabzonspor hak ederek kazandı" diye konuştu.

'BİZ 4'ÜNCÜ KEZ PEŞ PEŞE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

"Biz 4'üncü kez peş peşe şampiyon olacağız" diyen Güvenç, şunları söyledi:

"Biz 3 senedir şampiyon oluyoruz ve buna benzer hiçbir şeyi kimseye yaşatmadık. Dediğim gibi bazı problemler olabilir biz de yanlış yapmış olabiliriz. Ama bazı şeyleri artık aşmamız lazım, hepimiz aşmamız lazım. Olmayan şeyleri oldu gibi gözüktürmememiz lazım. Burada sizleri de işin içine katıyorum. Bazı şeyler olmamışken bunu olmuş gibi gösteriyoruz. Birbirimize zarar veriyoruz. Futbolu futbol olarak bırakalım, sahada oynansın. Belki de 4'üncü şampiyonluğumuz Türk futbolu için bu ülkeye ağır gelir. Ama biz 4'üncü kez peş peşe şampiyon olacağız. Biz camia olarak buradan daha güçlü çıkacağız. Ama unutmayacağız. Bize bunları yaşatanlara cevabı vereceğiz ama sahada vereceğiz, saha dışına çıkmayacağız. Bunu performansla vereceğiz. Ve Galatasaray camiası da bundan emin olsun, biz her şeyi görüyoruz. Bazen bizim görmediğimizi zannediyor taraftarımız ama öyle değil. Biz her şeyi görüyoruz, her şeyin de farkındayız. Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız."

'BEN TEHDİT ETTİM Mİ AÇIK SÖZLE EDERİM'

Günay Güvenç, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Kendimi kontrol ederek konuşuyorum; biz bambaşka bir Galatasaray'ı sahaya yansıtacağız. Bundan herkes emin olsun. Burada kimse saha dışında bize böyle şeyler yapamaz, bizim futbolcularımıza böyle davranamaz, bizim kalecimize böyle davranamaz, genç futbolcular bize küfredemez. Maçın bittiği halde halen bize karşı o müziğin çalmasına biz cevabı vereceğiz. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak da algılanmasın. Ben tehdit ettim mi açık sözle ederim. Biz sahada cevap vereceğiz bundan sonra. Her maç sahada cevabı vereceğiz."